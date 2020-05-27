تونس 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واستناولت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ضمن اهتماماتها المحادثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، وتركزت على الأوضاع داخل ليبيا والتطورات الأخيرة التي شهدتها.وكتبت عن الوضع الصحي في تونس في ضوء انتشار مرض كورونا عبر دول العالم، حيث أشارت إلى أنه لليوم الثاني على التوالي لم تسجل البلاد أية حالة إصابة ولا أية وفاة جديدة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد المتعافين.ورصدت في الشأن الليبي تجدد الاشتباكات العسكرية بين قوات خليفة حفتر من جهة وقوات فايز السراج في أماكن متفرقة من ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، إلى جانب أنباء تشير إلى عمليات إجلاء لمئات من المسلحين الأجانب بمدينة بني وليد الواقعة جنوب شرق العاصمة طرابلس إلى وجهة غير معلومة.وأخبرت صحف الأربعاء عن مقتل عدد من الأشخاص بقرية ماكوتانو في إقليم أيتورو بشمال شرق الكونغو، في أحدث هجوم ضمن تزايد أعمال العنف في البلاد في الآونة الأخيرة.وأوردت إعلان الحكومة الإسبانية، عن أطول فترة حداد على وفيات فيروس كورونا الذي أودى بحياة 27 ألف شخص في البلاد، والذي يبدأ اليوم بتنكيس الأعلام على كل المباني الحكومية في هذا البلد، الذي كان بين الدول الأكثر تضررًا في العالم من جراء الفيروس.ونشرت صحف تونس إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تشير إلى ارتفاع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم إلى 94,8 ألف اليوم، مقارنة مع 87,8 ألف في اليوم السابق، وأن معظم الإصابات تعود إلى الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا.// انتهى //13:06ت م0051