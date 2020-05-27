بيروت 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسشددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في بيروت، على ضرورة تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المعرضين لخطر فيروس كورونا المستجد في لبنان، عبر استخدام الوسائل التقنية؛ بحيث يُصبحون مجهزين في شكل أفضل، لتعزيز الحسّ بالأمان والاستقرار ومساعدتهم على استعادة أو الحفاظ على حقهم الطبيعي في النمو السليم.وأعلنت المنظمة في بيان لها اليوم، أنها تحركت بدعمٍ من وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة والصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي، وحكومة هولندا، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني، وصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ بسرعة شديدة لمعالجة المتطلبات العاجلة من أجل إيجاد طرق جديدة لحماية الأطفال المعرضين لخطر فيروس كورونا في لبنان.وأشار البيان إلى أن برنامج "حماية الطفل" التابع لـ"اليونيسف" أتاح الوصول إلى 1312 طفلاً في مختلف المناطق اللبنانية، خلال شهر أبريل الماضي، ومكّن هذا الدعم، الأطفال على التفاعل مجدداً مع أفراد أسرِهم ومَنَحهم الفرصة للتعبير عن الذات.// انتهى //13:08ت م0052