بريدة 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واساختتمت مبادرة "عيدنا في بيتنا" مساء أمس بمنطقة القصيم، التي نفذت بمدينة بريدة وفي 12 محافظة وعدد من مراكز المنطقة، حيث قُدم للمواطنين والمقيمين في منازلهم أكثر من 100 ألف هدية معايدة، تحظى بدعم وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، بهدف إحياء الشعائر الدينية وتفعيل مظاهر الاحتفال بالعيد في المنازل.من جانبه ثمن المدير التنفيذي لمبادرة "عيدنا في بيتنا" عبدالعزيز بن سليمان الغماس، دعم ومتابعة سمو أمير منطقة القصيم، لهذه المبادرة، مقدماً شكره للجهات الحكومية المشاركة.كما شارك في هذه المبادرة التي استمرت ثلاثة أيام أكثر من 58 لجنة اجتماعية تحت إشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية ببريدة وعنيزة، وبمشاركة إمارة وأمانة وشرطة منطقة القصيم والتجمع الصحي بالمنطقة وسط احترازات وقائية عالية.// انتهى //13:10ت م0053