بيروت 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسواصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية خارقاً قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفرشوبا الجنوبية، ونفّذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب، ثمّ غادرت الأجواء من فوق بلدة الناقورة الجنوبية باتجاه الأراضي المحتلة.كما خرقت طائرتان حربيتان إسرائيليتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب الجنوبية، ونفّذتا طيرانًا دائريًا فوق المناطق اللبنانية كافّة، ثمّ غادرتا الأجواء من فوق البلدة المذكورة.ولفت البيان إلى أن طائرتين حربيّتين إسرائيليتين خرقتا الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفرشوبا الجنوبية ونفّذتا طيرانًا دائريًا فوق المناطق اللبنانية كافّة، ثمّ غادرتا الأجواء من فوق بلدة كفر كلا الجنوبية باتجاه الأراضي المحتلة.// انتهى //13:19ت م0054