لندن 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسبحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس الجهود الدولية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأكد جونسون خلال الاتصال دعم المملكة المتحدة للجهود الدولية للقضاء على فيروس كورونا المستجد، ولجهود الأمم المتحدة في المساعدة على تنسيق الاستجابة العالمية لمواجهة هذه الجائحة، مؤكدًا مشاركته في مؤتمر افتراضي ستعقده الأمم المتحدة بشأن تمويل التنمية في وقت جائحة كورونا، وذلك لرسم خارطة وسياسة للتعامل مع هذه الأزمة.وجدد الأمين العام جوتيريس من جانبه، دعمه لقمة اللقاحات العالمية التي تستضيفها المملكة المتحدة في 4 يونيو، والتي ستجمع دعمًا حيويًا لإنقاذ حياة ملايين الأطفال حول العالم.// انتهى //13:22ت م0055