محايل 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسزار محافظ رجال ألمع عبد الله بن عايض العجيري أمس، عدداً من النقاط الأمنية بالمحافظة لتهنئة أفرادها بعيد الفطر المبارك.وخلال الزيارة نقل العجيري لرجال الأمن تحيات وشكر صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على جهودهم المبذولة في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وتطبيق أوامر منع التجول خلال جائحة كورونا.ثم قام بزيارة لمستشفى رجال المع العام وأطلع على سير العمل فيه وقدم هدايا لمنسوبي المستشفى من أطباء وتمريض وإداريين،كما زار عددا من المرضى المنومين في المستشفى وعايدهم واطمئن على صحتهم.// إنتهى //13:37ت م0057