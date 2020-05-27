الحرث 04 شوال 1441هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسزار محافظ الحرث إبراهيم بن يحيى الألمعي اليوم، عدداً من النقاط الأمنية بالمحافظة لتهنئة منسوبي الأمن العام العاملين في الميدان بالمحافظة بعيد الفطر المبارك.ونقل الألمعي خلال الزيارة لرجال الأمن تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، على جهودهما المبذولة في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وتطبيق أوامر منع التجول خلال جائحة كورونا، حاثاً الجميع على مضاعفة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة، ومتمنياً لهم التوفيق والسداد.// انتهى//13:38ت م0058