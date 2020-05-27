محايل 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واستشهد محلات السوبر ماركت والتموينات الغذائية ومحلات بيع الجملة بمحافظة البرك التابعة لمنطقة عسير وفرة في المخزون الغذائي من المواد الغذائية بمختلف أنواعها، والمواد الاستهلاكية والكماليات الأخرى.ورصدت "واس" خلال جولتها اليوم على مراكز المواد الغذائية ومحلات بيع المواد الغذائية وفرة المواد الغذائية والتموينية الأساسية، ومختلف السلع الأخرى من مختلف الأصناف التي تلبي حاجة السوق والمستهلكين.وحرصت المراكز والمحلات على توفير وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفزات للمتسوقين وتعقيم العربات، حيث تقوم هذه المحلات بتوصيل الطلبات عبر سيارات التوصيل الخاصة بها أو عبر سيارات التوصيل الخاصة بالتطبيقات الإلكترونية، فيما جرى تكثيف الفِرَق الرقابية التابعة لبلدية محافظة أملج جولاتها الرقابية على الأسواق للحفاظ على جودة المعروض من المنتجات الغذائية والاستهلاكية وتوفرها, والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، وضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.// انتهى //14:21ت م0062