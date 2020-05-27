أحد المسارحة 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسوثقت عدسة "واس" من خلال جولة ميدانية مساء أمس، التزام المواطنين والمقيمين بمحافظة أحد المسارحة بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية المتضمنة منع التجول الكامل في أيام عيد الفطر المبارك، ومدى الوعي المجتمعي والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تحقيقاً للسلامة العامة.وتواصل مختلف القطاعات الأمنية بالمحافظة تطبيق أمر منع التجول عبر انتشارهم في مختلف الطرق والميادين ومداخل ومخارج المحافظة, ضمن الإجراءات الاحترازية باستثناء الجهات الحيوية المستثناة من المنع التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين.// انتهى //14:23ت م0064