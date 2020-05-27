الدمام 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأطلقت كلية الآداب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بوكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع مبادرة "عطاء عن بعد" تتمحور فكرة المبادرة حول تقديم دورات تدريبية ومحاضرات إثرائية مجانية عن بعد متوافقة مع نواتج تعلم برامج الكلية وتتنوع مجالاتها ما بين ديني ولغوي واجتماعي وعلمي وإعلامي ، وذلك بهدف تعزيز دور الكلية في الخدمة المجتمعية وتحفيز الهيئتين التعليمية والإدارية للمشاركة المجتمعية ، إضافة إلى إثراء المجتمع معرفيًا ومهاريًا .وأوضحت عميدة كلية الآداب الدكتورة مشاعل العكلي أن اضطلاع الكلية بهذا الدور التثقيفي التوعوي ينطلق من دور الجامعة في تحمل المسؤولية المجتمعية وترسيخ علاقتها بالمجتمع المحيط بها ، مفيدةً أن فكرة مبادرة "عطاء عن بعد" تٌعد من جملة مهامها ، معربةً عن سعادتها بمشاركة منسوبي الكلية في تنفيذ المبادرة التي تؤكد دور الجامعة في نشر الثقافة والوعي في المجتمع في كل الظروف.من جانبها أكدّت وكيلة كلية الآداب للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتورة صيته العجمي أن وحدة التوعية وخدمة المجتمع بالوكالة سعت دؤوبةً إلى النهوضِ بالمسؤوليةِ المجتمعية وغرس الإيمان بأهميتها لتحقيق التكامل بين الجامعة والمجتمع بتقديم الأنشطة المتنوعة الهادفة، إضافة إلى رفع معدل مشاركة منسوبيها سنويًا بل وحرصت على زيادة تفعيل المشاركة عند الأزمات ، مشيرة الى ان المبادرة تأتي لمد يد العون للمجتمع وتفعيل ممارسات توعوية من محاضرات ودورات يقدمها منسوبو الكلية لكافة شرائح المجتمع لتحقق هدف (كلنا مسؤول) وتكون نبراسًا للوطن.بدورها أوضحت منسقة وحدة التوعية وخدمة المجتمع بكلية الآداب المعيدة ندى العنزي أن في ظل جائحة كورونا تتمثل مسؤولية الوحدة في تعزيز إحدى أهم قيم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وهي المسؤولية الاجتماعية ، وذلك من خلال نشر الوعي وخدمة المجتمع عبر هذه المبادرة التي لاقت تفاعلًا ملحوظًا من قبل منسوبي الكلية من أعضاء الهيئة التعليمية والطالبات والخرّيجات من كافة البرامج الأكاديمية بالكلية إذ بلغ عدد الدورات والمحاضرات المقدمة إلى ما يزيد عن (٥٥) دورة ومحاضرة مستمرة خلال فترة الصيف ، مضيفةً أن الوحدة حرصت على إشراك العنصر الحيوي في الكلية وهما الطالبات والخريجات ، وذلك لتنمية مهاراتهن في التواصل وإدارة الحوار وتعزيز مهارة استخدام التقنية بطريقة إبداعية .// انتهى //14:24ت م0065