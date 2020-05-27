محايل 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسيواصل رجال الأمن في محافظة البرك بمنطقة عسير خلال أيام عيد الفطر المبارك جهودهم لتطبيق أمر منع التجول الكلي كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة المواطن والمقيم.ووثقت "واس" التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية، ومدى الوعي المجتمعي من الجميع تحقيقاً للسلامة العامة.// انتهى //14:25ت م0066