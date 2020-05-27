عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية أذربيجان بذكرى يوم الجمهورية
الأربعاء 1441/10/4 هـ الموافق 2020/05/27 م واس
الرياض 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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