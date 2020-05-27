الرياض 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيدة سهلي ورق زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //15:08ت م0073