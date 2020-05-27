القاهرة 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واستراجعت واردات مصر "غير البترولية" خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 24% لتصل إلى 18 مليار و 797 مليون دولار، مقابل 24 مليار و 580 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.وأفادت وزارة التجارة والصناعة المصرية - في بيان اليوم - بأن الصادرات المصرية شهدت أيضًا انخفاضاً طفيفاً خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 2 %، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، موضحة أن هذه المؤشرات تأتي نتيجة لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد والذي أثر سلبا على حركة التجارة الدولية.ونوه البيان بأن تراجع مؤشرات الواردات والصادرات، أسهم في تراجع العجز في الميزان التجاري لمصر بقيمة بلغت 5 مليار و 570 مليون دولار، وبنسبة تراجع 35% عن نفس الفترة من العام الماضي.// انتهى //15:12ت م0074