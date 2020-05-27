نجران 04 شوال 1441هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسدعت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الراغبين بالتسجيل في الدورات التدريبية التي تنفذها عن بعد بدءاً من يوم الإثنين القادم، وذلك بالدخول عبر الرابط: training.nu.edu.sa.وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور صالح بن نمران الحارثي، أن الجامعة ستنفذ ثمان دورات تدريبية مجتمعية، وتستمر كل دورة شهرين بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع، حيث حرصت الجامعة على تنوع الدورات بما يتوافق مع احتياجات المجتمع، مشيراً إلى أن الدورات تتمثل في دورة اللغة الإنجليزية مستوى مبتدئ، ومتوسط، ومتقدم، ودورة في التهيئة لاختبار التوفل باللغة الإنجليزية، ودورات أخرى في السكرتاريا والأعمال المكتبية، والقيادة الإبداعية، وإدارة الأزمات والكوارث، والتخطيط الاستراتيجي.//انتهى//15:45ت م0077