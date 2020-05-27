الظهران 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسعايدت أرامكو السعودية 1693 طفلًا من المرضى المنومين في أكثر من 30 مستشفى حكومياً وخاصاً في مختلف مدن المملكة؛ بهدف إدخال البهجة والسرور على أنفسهم ورسم الابتسامة على وجوههم في عيد الفطر المبارك، حيث قدمت للأطفال المنومين عددًا من هدايا العيد التي شملت ألعابًا ترفيهية وثقافية وتعلمية، وحلوى العيد، في لمسة وفاء حانية تجسد حجم المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق الشركة.كما عايدت أرامكو السعودية أيضًا 830 موظفًا من الكوادر الطبية العاملة في تلك المستشفيات بواقع 140 موظفًا في المنطقة الشرقية، و 90 موظفًا في منطقة الرياض، و 600 موظف في المنطقة الغربية، تكريمًا لجهودهم وتفانيهم في العمل خلال فترة العيد.وتأتي هذه المبادرة الإنسانية من أرامكو السعودية حرصًا منها على مشاركة هؤلاء الأطفال والعاملين في تلك المستشفيات فرحة العيد، خاصة في ظل الظروف التي خلّفتها جائحة كورونا المستجد، وما نتج عنها من قيود على زيارة المرضى في المستشفيات، كما تأتي المبادرة كواجب اجتماعي دأبت عليه أرامكو السعودية لمشاركة أفراد المجتمع أفراحهم ومناسباتهم السعيدة، وهي تجسيد للاهتمام الكبير التي توليه الشركة لتعزيز التواصل مع جميع أفراد المجتمع، ومشاركتهم فرحة العيد المبارك.مما يذكر أن أرامكو السعودية تحرص في كل مكان تزاول فيه أعمالها على مستوى العالم على احترامها لواجبات المواطنة وغرس أثر ملموس في مختلف المجتمعات، كما تعمل الشركة جاهدة على إعلاء قيم المواطنة، وهو ما حدا بها إلى الاضطلاع بهذا الدور بجدية تامة ودون هوادة، وترى أن واجباتها في هذا الشأن ترتكز بشكل أساس على دعم وتنمية الإنسان والمحافظة على الكوكب الذي يعيش عليه، وهو ما تعكسه جهودها عبر تاريخها الطويل في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية احتياجات المجتمع.// انتهى //15:59ت م0083