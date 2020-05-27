المنامة 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,269.51 بانخفاض وقدره 0.88 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 580.21 بارتفاع وقدره 3.84 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة اليوم ثلاثة ملايين وخمسة آلاف و19 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 575 ألفاً و239 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 73 صفقة.وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 50.50% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.// انتهى //16:12ت م0084