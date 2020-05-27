بغداد 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسدمرت قوات الأمن العراقية اليوم عجلتين تابعتين لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين بشمال بغداد .وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي أن قوة تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين رصدت عجلات تابعة لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في أثناء محاولتها التقرب من إحدى نقاط الفرقة الثامنة التابعة للجيش العراقي، حيث قامت بمعالجتها بصاروخي "كورنيت"، مما أدى إلى تدمير اثنتين منها.// انتهى //16:19ت م0085