عمّان 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم اتصالاً هاتفياً مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوڤ لمناقشة الجهود الدولية المبذولة للوقوف دون تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلية قرارها ضم أراضٍ فلسطينية.وبحث الجانبان خلال الاتصال، إيجاد أفق لإطلاق مفاوضات مباشرة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي، حيث شددا على أن أي ضم إسرائيلي لأراضٍ فلسطينية محتلة يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وسيقوض كل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية.// انتهى //16:19ت م0086