سكاكا 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة الجوف خلال أيام عيد الفطر المبارك 1188 جولة رقابية تفتيشية، و 74 جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة.كما جرى تسجيل 35 مخالفة التدابير الصحية المرتبطة بـ"كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية، وتطهير 1364 موقعاً، وذلك وفقاً لتقرير الإنجاز اليومي للإجراءات التي تتبعها أمانة منطقة الجوف للحد من انتشار الفيروس، واستمراراً لجهود الأمانة للتصدي لفيروس كورونا، من خلال حملات عديدة من منطلق المسؤولية الاجتماعية، التي تهدف لحماية المجتمع، من خلال تعقيم وتطهير المواقع ضمن الاحترازات الوقائية ضد هذا الفيروس، ورصد المخالفات، مؤكدة تكثّيف جهودها على جميع الأصعدة المناطة بها.وأهابت الأمانة بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية خاصةً بعد العودة للحياة الطبيعية، إذ أنها تؤكد أن مسؤولية الفرد واتّباعه للتعليمات وتنفيذه للتعليمات الصادرة بهذا الشأن يدِل على وعي المواطن والمُقيم،كما دعت الأمانة إلى ضرورة تعاون الجميع مع الإجراءات المتخذة بهدف حماية الوطن ومن فيه، من خلال التواصل مع مركز خدمة العملاء " 940 ".// انتهى //16:24ت م0087