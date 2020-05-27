أبوظبي 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسواصلت أسواق المال الإماراتية نشاطها في اليوم الأول من تعاملاتها بعد انتهاء إجازة العيد حيث ربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 6.4 مليارات درهم في ختام الجلسة.وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأرواق المالية إلى مستوى 4133 نقطة بزيادة نسبتها 0.51 % فيما قفز المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى حاجز 1984 نقطة بزيادة نسبتها 2.35 % في طريقه إلى تخطي مستوى 2000 نقطة مجدداً بحسب معطيات التحليل الفني.وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 510 ملايين درهم في حين وصل عدد الأسهم المتداولة 344 مليون سهم نفذت من خلال 8314 صفقة.// انتهى //16:31ت م0089