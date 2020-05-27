بيروت 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن التثبّت مخبرياً من 21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 16 منها من المُقيمين المُخالطين لوافدين، و5 من اللبنانيين الوافدين من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1161 إصابة.وكشفت الوزارة في تقريرها اليوم المتعلق بمستجدات إصابات الفيروس في لبنان عن أنّه خلال الساعات الـ 24 الماضية، تمَّ إجراء فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 1675 شخصاً.وأشار التقرير إلى استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 26 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء المخبري إلى 692 حالة.// انتهى //16:46ت م0090