أبها 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسكثفت أمانة منطقة عسير أعمال نظافة و تطهير ساحات المساجد و الجوامع بمدينة أبها، و ذلك بعد صدور الأوامر الكريمة بالسماح لإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في الجوامع والمساجد.وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن أعمال التطهير و التنظيف شملت ساحات المساجد و المواقع المحيطة بها و الأرصفة استعدادا لاستقبال المصلين، مشيراً إلى أن فرق خدمات الأمانة تعمل على مدار الساعة، لتعقيم الأماكن العامة ونزح مياه الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام.// انتهى //18:01ت م0095