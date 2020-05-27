بيروت 04 شوّال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 0.32% أي ما يعادل نقطتين، ليغلق عند مستوى 568.49 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 20 ألفاً و657 سهماً، بقيمة 152 ألفاً و395 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 11 صفقة.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 5 ملايين و907 آلاف دولار، مقارنة مع 5 ملايين و926 ألف لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:24ت م0096