عرعر 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأجرى قطاع الصحة بمحافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية أمس، 1952 فحصاً طبياً للكشف عن فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " بمداخل محافظة العويقيلة عبر نقاط الفرز البصري.يذكر أن الفرق الطبية والصحية بمستشفى العويقيلة العام وإدارة المراكز الصحية في القطاع قامت بجولات ضمن عمليات المسح النشط للكشف المبكر على الوافدين داخل مقرات سكنهم بالمدارس في المحافظة، تم خلالها قياس درجات الحرارة للقاطنين ، والتحقق من عدم وجود أعراض فيروس كورونا عليهم، وأخذ عينات منهم، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغاتهم لإيصال المعلومة الصحية والصحيحة لهم لضمان استفادتهم منها.// انتهى //18:31ت م0097