جيزان 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مساء اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، و فيفاء، وهروب.وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.// انتهى //18:32ت م0098