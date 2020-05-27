سكاكا 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واساستقبلت أمانة منطقة الجوف أكثر من 600 ذبيحة بمدينة سكاكا خلال مبادرة " ذبيحتك لباب بيتك " التي أطلقها أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، لطلب شراء واستلام الذبائح عن بُعد عبر تطبيق الواتساب وتوصيلها للمستهلكين في منازلهم بالتنسيق مع مشغلي المسالخ، خلال أيام عيد الفطر المبارك, وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فعلتها أمانة منطقة الجوف ممثلة في إدارة الرقابة والمسالخ للحد من انتشار فيروس كورونا، التي تسهم في تلمس احتياج المواطنين والمقيمين من خلال تسهيل عملية الشراء وتوصيل الذبائح للمستهلك وسد احتياجاتهم خلال فترة المنع الكلي وفق الاشتراطات الصحية والاحترازية وبإشراف كادر طبي بيطري متخصص يقوم بالكشف على الذبائح قبل وبعد عملية الذبح ومن ثم التوصيل للمنازل حفاظًا على صحة الجميع.فيما ناشدت أمانة منطقة الجوف المواطنين والمقيمين بالاستفادة من هذه الخدمة ؛ لمنع الازدحام والحصول على الطلبات في أسرع وقت ممكن بعد عودة أوضاع الحياة الطبيعية.وقدمت أمانة منطقة الجوف شكرها للمواطنين والمقيمين على الالتزام بالتعليمات خلال هذه المرحلة التي تتطلب تكاتف الجميع وتعاونهم.ووجه أمين الجوف المختصين بالاستمرار بتطوير وتحسين هذه المبادرة لتخدم أكبر قدر ممكن من المستفيدين.// انتهى //18:34ت م0099