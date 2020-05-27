رفحاء 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واستنظم جمعية ملاذ الأسرية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية دورة تدريبية عن بعد "التهيئة للاختبار التحصيلي"، تستمر لمدة 5 أيام، وذلك بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل 10 / 10 / 1441هـ.وأوضحت الجمعية أن الدورة مجانية وتستهدف الخريجين من طلاب وطالبات الثالث الثانوي والمواد المستهدفة الرياضيات والكمياء والفيزياء والأحياء، بواقع 5 أيام للرياضيات و4 أيام للكيمياء والفيزياء والأحياء، بهدف إكساب الطلاب والطالبات المهارات اللازمة وتأهيلهم لآداء الاختبار بكفاءة عالية والحصول على أعلى الدرجات.ووضعت الجمعية رابطين للتسجيل إحداها للطلاب والاخر للطالبات في حسابها بتويتر.// انتهى //19:06ت م0104