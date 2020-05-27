رفحاء 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واستشهد الأسواق والهايبر والمراكز التجارية ومحلات التموينات بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية وفرة كبير في المخزون من المواد الغذائية والاستهلاكية واللحوم والزراعية كالخضروات والفواكه، وسط مرونة وحركة اعتيادية طبيعية من المواطنين والمقيمين خلال تزودهم بالسلع والاحتياجات الضرورية.ووقفت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، خلال جولة ميدانية على توفر السلع من المواد الغذائية والاستهلاكية داخل المراكز التموينية بالمحافظة وبكميات وفيرة وأصناف متعددة وجودة، وبأسعار مستقرة تناسب مختلف الشرائح، وسط إجراءات رقابية من الجهات المختصة ومتابعة الأسعار، والتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد.فيما نوه عدد من المتسوقين بالجهود الكبيرة والكثيرة التي تبذلها المملكة من أجل المواطن والمقيم، ومنها الاستقرار الغذائي، مثمنين للجهات المختصة جهودها في ضبط الأسعار ووفرة المخزون الغذائي بمحافظة رفحاء.// انتهى //19:08ت م0105