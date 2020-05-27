إسلام آباد 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأعلن الجيش الباكستاني اليوم عن إسقاط قواته طائرة استطلاع هندية بدون طيار إثر انتهاكها الأجواء الباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الطائرة الهندية كانت تقوم بأعمال استطلاع على طول الخط الفاصل، وأُسقطت إثر انتهاكها الأجواء الباكستانية في قطاع "رك شكري" الواقع على الخط الفاصل في كشمير.وبيّن أن الطائرة التي أُسقطت كانت طائرة مروحية رباعية "كوادكوبتر"، وأنها قطعت 650 متراً في الأجواء الباكستانية لغرض الاستطلاع.// انتهى //19:15ت م0106