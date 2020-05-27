واشنطن 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند افتتاح السوق اليوم، مدعومةً بتعزز التفاؤل حيال التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 303.52 نقاط أي ما يعادل 1.21 بالمئة ليصل إلى 25298.63 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 23.88 نقطة أي ما يعادل 0.8 بالمئة ليصل إلى 3015.65 نقطة عند الافتتاح.وزاد المؤشر ناسداك المجمع 5.90 نقاط أو 0.06 بالمئة ليصل إلى 9346.12 نقطة.// انتهى //19:37ت م0113