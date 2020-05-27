واشنطن 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية الإندونيسي ريتنو مارسودي سبل تعزيز استمرار الشراكة الإستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة وإندونيسيا، والجهود الدولية لمكافحة جائحة كوفيد-19.وأكد الجانبان أهمية زيادة التعاون الصحي والاقتصادي لإعادة بناء اقتصاد البلدين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، معربين عن اعتزازهما بالعلاقات المتينة والقوية بين البلدين الصديقين.// انتهى //19:37ت م0114