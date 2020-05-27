تونس 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسبحث وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الجيش الفرنسية فلورانس بايلي وجهات النظر حول الوضع الإقليمي الراهن.وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية اليوم تأكيد الوزير التونسي خلال المحادثات ثوابت السياسة التونسية القائمة على التمسّك بالشرعية الدولية ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، وعلى ضرورة إيجاد حلّ سياسي ليبي _ ليبي للصراع يحترم بالأساس إرادة الشعب الليبي ومصالحه.كما تم خلال المحادثات بحث سبل تدعيم التعاون العسكري التونسي _ الفرنسي في مختلف المجالات، لا سيما تلك المتصلة بتدريب الضباط وتبادل الخبرات وتطوير التجهيزات العسكرية.// انتهى //19:39ت م0116