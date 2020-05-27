عمّان 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 720 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود لسائق شاحنة أردني، ولطفلة عمرها سنة ونصف مخالطة لحالة إيجابية أعلن عنها سابقا، مبينة في الوقت نفسه شفاء 7 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 458 حالة.// انتهى //20:37ت م0122