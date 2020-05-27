محايل 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسبدأت بلدية محافظة محايل عسير ، في تطهير وتعقيم ساحات المساجد والجوامع ، في المحافظة والمراكز التابعه لها .وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ، أن تطهير وتعقيم المساجد والجوامع يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في الدولة تجاه فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وأفاد أن البلدية تواصل بشكل يومي تكثيف جولات الإصحاح البيئي من خلال التنظيف والتطهير والتعقيم للمناطق الحيوية بالمحافظة وجميع المراكز التابعة لنطاق خدمات البلدية بالإضافة إلى تطهير وتعقيم أسواق الماشية بالمحافظة بشكل يومي.// انتهى //20:57ت م0125