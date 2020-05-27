أملج 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسوقف محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي اليوم، ميدانياً على النقاط الأمنية المنتشرة في المحافظة وتابع تطبيق أمر منع التجول الكلي الذي اتخذته المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمحافظة على صحة المواطن والمقيم ، يرافقه مساعد مدير شرطة المحافظة النقيب سلطان الحربي.واطلع المحافظ خلال الجولة على الجهود المبذولة من قبل الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في تطبيق أمر منع التجول، ملتقيا برجال الأمن العاملين بالميدان ومقدما لهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كما شكرهم على ما يقومون به من جهود مميّزة في الميدان لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وحثهم على مضاعفة الجهود والحرص على المعاملة الحسنة للمواطن والمقيم وعكس الصورة الرائعة التي يتمتع بها رجل الأمن السعودي.وأكد البازعي أن هذه الجولة تأتي بتوجيهات سمو أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بالوقوف على الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية في المحافظة ومتابعة مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن قيادته الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، وأن يحفظ وطننا ويديم عليه نعمة الأمن والأمان.// انتهى //20:57ت م0126