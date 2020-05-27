لندن 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم تسجيل 412 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأوضح هانكوك خلال مؤتمر الإحاطة اليومي بشأن كورونا أن إجمالي ضحايا المرض في المملكة المتحدة يبلغ الآن 37 ألفا و 460 ضحية.وكشف الوزير عن إطلاق السلطات الصحية غداً برنامج "الفحص والتعقب" الإلكتروني الذي سيمكن الحكومة من تغيير سياسة الإغلاق التام في أنحاء البلاد بسياسات محلية تستهدف المناطق التي توجد بها إصابات.ويعمل النظام من خلال تثبيت برنامج إلكتروني على هواتف المصابين لمراقبة تحركاتهم، ومن ثم تنبيه كل من يخالطونهم بضرورة إجراء فحص الإصابة بكورونا والخضوع للعزل الذاتي لمدة أسبوعين.// انتهى //21:02ت م0128