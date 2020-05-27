الجزائر 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأعلن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم اليوم أن الجزائر مستعدة لاحتضان الحوار الليبي، معربا عن أسفه من تضارب الأجندات الإقليمية والدولية، التي لا تتفق إلا على إبقاء ليبيا على حالة من الفوضى.وأبدى بوقدوم في رسالة بمناسبة يوم أفريقيا، الذي يصادف الذكرى الـ 57 لإنشاء المنظمة الأفريقية الاتحاد الأفريقي" استعداد الجزائر لاحتضان الحوار الليبي وتأكيدها على الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه دول الجوار والاتحاد الأفريقي في المسار الأممي لتسوية الأزمة الليبية.// انتهى //21:02ت م0129