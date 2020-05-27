بغداد 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسسجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 287 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5135 إصابة.وتوزعت الإصابات على محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وأربيل وواسط والديوانية وذي قار وصلاح الدين والسليمانية وديالى وميسان.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 6 حالات وفاة جديدة ما رفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 175 حالة فيما سجلت 52 حالة شفاء جديدة ليرتفع عددها الإجمالي إلى 2904 حالات .// انتهى //21:05ت م0131