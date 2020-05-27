الدمام 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية، منذ اليوم الأول وحتى اليوم الثالث من شهر شوال الجاري، 1545 جولة رقابية، للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية الخاصة بالاشتراطات التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بما يحقق مصلحة المواطن والمقيم.وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات لعدم التزام بعض المحلات بالإجراءات والتدابير الصحية الوقائية، التي تتبعها الأمانة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضافت أنها رفعت 8390 طنا من النفايات، وأزالت 3686 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، لتحسين المشهد الحضري، ورفع ما يتسبب بالإضرار البيئي للمنطقة، فيما صادرت 33 كيلوجراما من المنتجات المخالفة وغير الصالحة للاستخدام، وقامت بتطهير وتعقيم مختلف الأحياء والمواقع وشوارع المنطقة، باستخدام 184.475 لترا ، وبلغ عدد المواقع التي طهرت وعقمت 1116 موقعا.وأشارت الأمانة الى أن الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات خصصت عدداً من المراقبين الصحيين، على بلديات حاضرة الدمام -تحديداً-، الذين نفذوا 381 زيارة، نتج عنها 267 إنذارا و 559 مخالفة، إضافة إلى إتلاف 420 لترا/ 2095 غراما.وأكدت أمانة الشرقية، استمرار الجولات الرقابية؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين باستيفاء الاشتراطات الصحية، داعيةً المواطنين والمقيمين للتعاون معها والإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى على الخدمات البلدية من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى//22:23ت م0147