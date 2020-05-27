الأمم المتحدة 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسحث رئيس منظمة العمل الدولية غاي رايدر، الحكومات على إجراء اختبارات واسعة النطاق لفيروس كورونا "كوفيد-19" وتتبع الحالات للمساعدة في تعافي الاقتصاد، موضحاً أن عمليات الاختبار والتتبع الصارمة والمكثفة أظهرت نتائج أكثر إيجابية في سوق العمل.وأوضح رايدر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عبر الفيديو أن البلدان التي كثفت من عمليات الاختبار والتتبع شهدت انخفاضا في ساعات العمل في حدود 7%، أما البلدان التي أجرت عمليات اختبارات وتتبع أقل فقد شهدت انخفاضا في ساعات العمل بنحو 14 %.// انتهى //22:29ت م0148