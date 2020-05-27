الرباط 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأعلنت المغرب تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية، نصفها سجل بمدينة الدار البيضاء، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 7601 إصابة، فيما استقر مجموع الوفيات في 202 دون تسجيل أي حالة وفاة لليوم الثاني على التوالي.وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 4978 بعد تعافي 97 شخصا آخرين، مشيرة إلى استبعاد 163 ألفا و112 حالة بعد الكشف المخبري.// انتهى //22:30ت م0149