القاهرة 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ، اليوم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد ووفاة 19 حالة.وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد بخروج 178 من المصابين بـ"كورونا" من مستشفيات العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات حتى اليوم.وذكر "مجاهد " أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بالفيروس حتى اليوم هو 19666 حالة, والعدد الكلي لحالات الوفاة 816 حالة وفاة.// انتهى //22:32ت م0151