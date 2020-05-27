محايل 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسشرعت بلدية محافظة بارق التابعة لأمانة منطقة عسير اليوم في تطهير وتعقيم ساحات المساجد والجوامع في المحافظة والمراكز التابعة لها تمهيداً لاستقبال المصلين يوم الأحد القادم .وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن عسيري أن مبادرة تطهير وتعقيم المساجد والجوامع تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة تجاه فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وأفاد أن البلدية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية تواصل بشكل يومي تكثيف جولات الإصحاح البيئي من خلال التنظيف والتطهير والتعقيم للمناطق الحيوية بالمحافظة وجميع المراكز التابعة لنطاق خدمات البلدي// انتهى //22:34ت م0153