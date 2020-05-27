الرياض 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسيواصل مستشفى شرق جدة تنفيذ العديد من المبادرات النوعية لخدمة مرضاه والمستفيدين من خدماته حيث تأتي مبادرتي قسمي الأسنان والجلدية استكمالاً للمبادرات السابقة وضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره.وقد نفّذ قسم الأشعة مبادرة لخدمة المرضى عبر إرسال نتائج الأشعة للمراجعين تخفيفاً ومراعاةً لعدم تكلفهم بالحضور للمستشفى وحرصاً على صحتهم حيث بلغ عدد المستفيدين من المبادرة ( 30 ) مستفيداً ومازالت الأعداد في تزايد مستمر لتقديم الخدمة لهم من خلال إطلاق رقم خاص للخدمة المقدمة.كما أطلقت إدارة تجربة المريض مبادرة خدمة التواصل عبر الواتس من خلال إطلاق رقم خاص للمراجعين لمعرفة نتائج التحاليل العادية والخاصة بمصابي الجائحة كوفيد -19 المستجد بشكل خاص يضمن الخصوصية التامة لراحة للمريض وعدم حضوره حيث بلغ عدد المستفيدين مايقارب ( 500) مستفيد.كما قامت إدارة الرعاية الصيدلية بتنفيذ مبادرة إيصال الأدوية للمرضى لمقر إقامتهم من خلال فريق ميداني خاص بقسم الصيدلية متخصص يقوم بإيصال العلاج للمرضى، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة ما يقارب ( 5218) ألف مستفيد بالاشتراك مع المراكز الصحية لخدمة أكبر عدد ممكن في الأحياء المجاورة للمراكز .وتأتي مبادرة قسمي الأسنان والجلدية بإطلاق أرقام خاصة بالواتس لتقديم الاستشارات الفورية وخدمة للمرضى والمراجعين بالمستشفى لتكمل مسيرة المبادرات التي ترعاها وتدعمها الإدارة التنفيذية لمستشفى شرق جدة وفق توجيهات وزارة الصحة .وفي نفس السياق قدّم قسم العناية المركزة لحديثي الولادة مبادرة نوعية للأمهات حديثات الولادة ممن أُضطررن لتنويم أطفالهن لظرف صحي حيث خصصت مكالمات مرئية عن طريق برنامج "زووم" للتواصل كما أطلق رقم جوال خاص بالمبادرة للرد على أي استفسار من قبل الأمهات مع الطبيب المختص لسؤاله عن أبنائهن والاطمئنان عليهم في أثناء الفترة المحددة للاتصال.// انتهى //22:34ت م0155