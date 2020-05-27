بريدة 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم الإجراءات الاحترازية التي وجه بتنفيذها معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أمس، التي يأتي من ضمنها ترجمة التعليمات للمصلين ومرتادي المساجد لغير الناطقين باللغة العربية، حيث تم بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء و جمعية الدعوة بشمال بريدة لترجمة تلك التعليمات إلى عدد من اللغات: كالأوردية والبنغالية والمليبارية والهندية وغيرها .وأشار المدير العام للفرع الشيخ عبدالرحمن السويلم إلى تزويد جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة بروابط لهذه الترجمات للإفادة منها ، وستوضع إعلانات توضيحية ومترجمة لهذه التعليمات عند أبواب الجوامع والمساجد للتوعية وإرشاد الناس .// انتهى //22:35ت م0156