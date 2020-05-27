رام الله 04 شوال 1441هـ الموافق 27 مايو 2020م واسقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: "إن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة على المستوطنات جرف للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي".جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم بالسفراء العرب لدى فلسطين، لاطلاعهم على المستجدات السياسية، وقرار القيادة الفلسطينية وقف الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.وشدد اشتيه على جدية الرئيس الفلسطيني محمود عباس باتخاذ قرار وقف الاتفاقيات مع إسرائيل، مؤكد على ترجمة ذلك على الأرض من خلال وقف التنسيق بمستوياته كافة مع الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن إسرائيل بدأت بعدة إجراءات ردا على القرار الفلسطيني وتحاول جاهدة تقويض عمل السلطة والتحريض عليها.ونوه اشتية بالموقف الدولي والعربي الرافض لمشروع الضم الإسرائيلي، داعيا في الوقت ذاته العالم إلى وقفة أكثر جدية لمنع إسرائيل من تنفيذ قرارها بالضم.//انتهى//22:45ت م0158