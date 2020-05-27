محايل 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسوقف رئيس مركز الحبيل التابع لمحافظة رجال ألمع محمد بن مسفر بن حصين أمس ميدانياً على نقطة الفحص البصري في المركز وتابع تطبيق أمر منع التجول الكلي الذي اتخذته المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمحافظة على صحة المواطن والمقيم.واطلع بن حصين خلال الجولة على الجهود المبذولة من قبل الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في تطبيق أمر منع التجول الكامل ملتقيا برجال الأمن العاملين ومنسوبي وزارة الصحة بالميدان ومقدما لهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما شكرهم على ما يقومون به من جهود مميّزة في الميدان لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وحثهم على مضاعفة الجهود والحرص على المعاملة الحسنة للمواطن والمقيم وعكس الصورة الرائعة التي يتمتع بها رجل الأمن السعودي.وأكد بن حصين أن هذه الجولة تأتي بتوجيهات سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن قيادته الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .// انتهى //22:54ت م0160