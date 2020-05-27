الخفجي 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسنجح الفريق الطبي بمستشفى الخفجي العام في إجراء عملية معقدة لرضيعة لم يتجاوز عمرها سبعة أشهر تعاني من إنسداد في الأمعاء، حيث أحضرها ذويها إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهي تعاني من قيء متكرر، وأجريت لها الفحوصات المخبرية والإشعاعية حيث تبين وجود إنسداد نتيجة تداخل في الأمعاء أو ما يعرف بـ "الإنغلاف الأمعائي" وقد قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية وإصلاح التداخل، وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح .وتعد هذه العملية هي الأولى من نوعها التي تجرى في مستشفى الخفجي العام، بمشاركة مجموعة من الأطباء من عدة تخصصات، كما تم متابعة حالة الرضيعة حتى خروجها من المستشفى بصحة جيدة بفضل الله.// انتهى//22:57ت م0161