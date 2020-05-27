الرياض 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واستقام خلال الفترة من ( 2 - 4 ) يونيو المقبل الاجتماعات الإقليمية الثانية للمجلس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمداخلات اللاعبين القادة من الأولمبياد الخاص والتدريب على دور ممثل الصحة بمشاركة 10 دول عربية وُجهت لها الدعوة من الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي.ويأتى هذا الاجتماع ضمن الخطة السنوية التى اعتمدها الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص المهندس أيمن عبد الوهاب، وطلب من كل من مدير عام المبادرات نيبال فتونى ومدير البرامج الصحية ليلة الشناوي استمرار خطتهم السنوية رغم جائحة كورونا ، فتم اعتماد عقد الاجتماع الثانى للمجلس الإقليمى الثاني على طريق المنصة الافتراضية زووم (Zoom) .ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات عبر جلساته الثلاث السماح للاعبين القادة مشاركة أفكارهم حول مواضيع محددة مهمة لحركة الأولمبياد الخاص بالنظر إلى الوضع الحالي، ومناقشة الخطة الإستراتيجية للأولمبياد الخاص (2021-2024) والاطلاع على ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن المستقبل، ومناقشة مفهوم القيادة الدامجة للاعبين القادة، وتحديد تحدٍ شخصي والعمل على تحقيقه وتدريب اللاعبين القادة على دور ممثل الصحة وذلك لنقل الخبرة والتوعية فى مجتمعاتهم بناءً على التدريب الذي سيحصلون عليه، ووضع خطة عمل وخطوات متابعة لكل لاعب قائد مع الأخذ فى الاعتبار الوضع الراهن، ومناقشة عقد هذا الاجتماع بصفة دورية على مدار العام.// انتهى //23:15ت م0163